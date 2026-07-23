15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никитин рассказал, какие трансферы должны быть у «Спартака» этим летом, упомянув Барко

Никитин рассказал, какие трансферы должны быть у «Спартака» этим летом, упомянув Барко
Комментарии

Бывший футболист «Уфы» и волгоградского «Ротора» Алексей Никитин высказался об атмосфере в московском «Спартаке» на фоне летних трансферов.

«У «Спартака» вариативный состав. Когда есть много универсальных игроков, которые могут закрыть несколько позиций, то вам и не нужно приобретать футболистов, потому что будет переизбыток. Это может создать ненужную атмосферу в команде, когда много недовольных. Возможно, «Спартаку» нужно ещё одно приобретение, но сейчас в приоритете договориться с Эсекьелем Барко, потому что с ним и без него — это две разные команды», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Ранее в это летнее межсезонье в московский «Спартак» перешёл испанский защитник Виктор Парада.

Материалы по теме
Генич ответил, кого из нападающих следует продать «Спартаку»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android