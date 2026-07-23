Никитин рассказал, какие трансферы должны быть у «Спартака» этим летом, упомянув Барко

Бывший футболист «Уфы» и волгоградского «Ротора» Алексей Никитин высказался об атмосфере в московском «Спартаке» на фоне летних трансферов.

«У «Спартака» вариативный состав. Когда есть много универсальных игроков, которые могут закрыть несколько позиций, то вам и не нужно приобретать футболистов, потому что будет переизбыток. Это может создать ненужную атмосферу в команде, когда много недовольных. Возможно, «Спартаку» нужно ещё одно приобретение, но сейчас в приоритете договориться с Эсекьелем Барко, потому что с ним и без него — это две разные команды», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Ранее в это летнее межсезонье в московский «Спартак» перешёл испанский защитник Виктор Парада.