Гришин назвал символическую сборную ЧМ-2026. В ней нет Мбаппе и всего два испанца

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин представил свою версию символической команды из лучших игроков чемпионата мира 2026 года на разных позициях.

В состав вошли вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд, защитники Марк Кукурелья (Испания), Деотшанкюль Юпамекано, Жюль Кунде (оба — Франция), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), полузащитники Леандро Паредес (Аргентина), Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция) и Джуд Беллингем (Англия), нападающие Гарри Кейн (Англия), Лионель Месси (Аргентина) и Эрлинг Холанд (Норвегия).

«Пикфорд только в одной игре ошибся, все остальные матчи он провёл на хорошем уровне. В Англии он классные сезоны проводит, я не понимаю, почему его не берут топовые клубы. Кунде играет с классными подключениями. Мне нравятся такие защитники. Что касается центра поля, то у Родри нет конкурентов в этой позиции. Паредеса я поставил, потому что люблю таких центральных полузащитников, которые разрушают, делают большой объём черновой работы. Можно было Дембеле поставить на замену Кейну, если обойма была бы из 16 игроков», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Чемпионом мира стала сборная Испании, которая в финале турнира обыграла Аргентину (1:0).