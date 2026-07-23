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Мор определил лучшего бомбардира грядущего сезона в РПЛ

Мор определил лучшего бомбардира грядущего сезона в РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор назвал главного фаворита в борьбе за звание лучшего бомбардира Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

«Думаю, Воробьёв забьёт больше всех в чемпионате. Мне кажется, что он будет соревноваться с Константином Тюкавиным. Воробьёв вполне может выйти на следующий уровень, он ещё может прибавить. «Краснодар» забивает много. Соответственно, у Воробьёва будет больше моментов. Поэтому думаю, что он забьёт реально много», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил о трансфере нападающего Дмитрия Воробьёва из московского «Локомотива». В сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги 28-летний форвард провёл 26 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету восемь игр и два гола в Фонбет Кубке России.

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