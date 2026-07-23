«Челси» ведёт переговоры о трансфере защитника сборной Франции — Романо

Защитник «Кристал Пэлас» и сборной Франции Максанс Лакруа близок к переходу в «Челси». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «синие» ведут переговоры с «Кристал Пэлас». Сам игрок уже дал согласие на трансфер в стан «пенсионеров». Отмечается, что в «Челси» уверены в достижении соглашения по переходу футболиста сборной Франции. Клубы находятся в прямом контакте, чтобы найти решение, устроившее все стороны и завершить сделку.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» хочет получить за Лакруа больше, чем € 65 млн, которые «Тоттенхэм» летом заплатил «Брайтону» за центрального защитника Ян Паула ван Хекке.

Лакроа 26 лет. В минувшем сезоне француз принял участие в 55 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. На ЧМ-2026 Максанс провёл три матча, в которых не отметился результативными действиями.