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Родри перенесёт операцию на позвоночнике. Испанца хотел подписать «Реал» — The Athletic

Родри перенесёт операцию на позвоночнике. Испанца хотел подписать «Реал» — The Athletic
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Опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри нуждается в хирургическом вмешательстве на позвоночнике. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, сроки восстановления 30-летнего хавбека не определены.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» ведёт активные переговоры по трансферу Родри.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах за клуб во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами, а также выиграл чемпионат мира по футболу — 2026, став лучшим игроком турнира. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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