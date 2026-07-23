Родри перенесёт операцию на позвоночнике. Испанца хотел подписать «Реал» — The Athletic

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри нуждается в хирургическом вмешательстве на позвоночнике. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, сроки восстановления 30-летнего хавбека не определены.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» ведёт активные переговоры по трансферу Родри.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах за клуб во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами, а также выиграл чемпионат мира по футболу — 2026, став лучшим игроком турнира. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.