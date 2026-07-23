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Гасилин ответил, кто забьёт больше в грядущем сезоне РПЛ — Воробьёв или Кордоба

Гасилин ответил, кто забьёт больше в грядущем сезоне РПЛ — Воробьёв или Кордоба
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин сделал выбор между форвардами «Краснодара» Дмитрием Воробьёвым и Джоном Кордобой.

«Кто забьёт больше: Воробьёв или Джон Кордоба? Воробьёв. Он будет играть, должен брать на себя бразды правления и быть завершителем. Поэтому я бы поставил на Воробьёва», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил о трансфере нападающего Дмитрия Воробьёва из московского «Локомотива». В сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги 28-летний форвард провёл 26 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. На счету 33-летнего Кордобы 17 мячей и шесть ассистов в 28 встречах минувшей кампании в чемпионате России.

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