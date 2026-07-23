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«В ней нет цветных». Депутат Аргентины жёстко высказалась о критике сборной после ЧМ-2026

«В ней нет цветных». Депутат Аргентины жёстко высказалась о критике сборной после ЧМ-2026
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Депутат Палаты представителей Аргентины от правых сил Лилия Лемуан объяснила критику в адрес национальной футбольной сборной после чемпионата мира 2026 года.

«На нашу команду нападают, потому что в ней нет цветных. Там все белые. Ненависть к нашей команде на этом и прошлых чемпионатах мира возникла из-за отсутствия чернокожих футболистов. Именно поэтому нас начали называть расистами. В составе нет афроамериканцев, но есть игроки из семей с очень скромным достатком, из беднейших слоёв населения», — приводит слова Лемуан BBCL.

Аргентина завершила ЧМ-2026 с серебряной медалью. В финале турнира команда уступила Испании со счётом 0:1.

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