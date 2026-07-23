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«Рабство началось именно там». В Аргентине обвинили в расизме два региона после ЧМ-2026

«Рабство началось именно там». В Аргентине обвинили в расизме два региона после ЧМ-2026
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Депутат Палаты представителей Аргентины от правых сил Лилия Лемуан высказалась о расизме и ответила критикам в отношении сборной команды страны.

«Если где-то и существуют серьёзные проблемы с расизмом, то это Соединенные Штаты. Страны с самыми большими проблемами находятся в Африке. Рабство началось именно там, а закончилось на Западе. Поэтому абсурдно называть западных людей расистами и рабовладельцами. Этой ненависти хотят добиться левые, индихенистские, прогрессивные, советские движения. Как они пытались настроить мужчин против женщин через феминацизм, так теперь пытаются настроить чернокожих против белых. Они стремятся разделять людей», — приводит слова Лемуан BBCL.

Аргентина завершила ЧМ-2026 с серебряной медалью. В финале турнира команда уступила Испании со счётом 0:1.

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