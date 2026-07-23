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«Сегодня сообщим о переходе». Президент «Барселоны» анонсировал трансфер нового футболиста

«Сегодня сообщим о переходе». Президент «Барселоны» анонсировал трансфер нового футболиста
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб достиг договорённости с дортмундской «Боруссией» по переходу немецкого вингера Карима Адейеми.

«Сегодня сообщим о переходе Карима Адейеми», — приводит слова Лапорты журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Ранее сообщалось, что за трансфер 24-летнего немца каталонцы заплатят € 22 млн в качестве фиксированной суммы и € 7 млн в виде бонусов, а контракт с сине-гранатовыми будет рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне Адейеми принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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