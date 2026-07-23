15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интер Майами — Чикаго Файр, результат матча 23 июля 2026, счет 3:2, МЛС, Лионель Месси, Луис Суарес, Роберт Левандовски

«Интер Майами» одолел «Чикаго» в дебютной игре Левандовского в МЛС. У Суареса — дубль
Комментарии

В ночь с 22 на 23 июля в американском Майами на поле «Ну Стэдиум» «Интер Майами» принимал «Чикаго Файр» в матче МЛС сезона-2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

США — Major League Soccer . МЛС
23 июля 2026, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 2
Чикаго Файр
Чикаго
0:1 Риос Ново – 18'     1:1 Суарес – 27'     2:1 Суарес – 51'     2:2 Dithejane – 67'     3:2 Plambeck – 87'    

На 18-й минуте счёт в матче открыли гости. Мяч засчитан как автогол аргентинского вратаря команды из Флориды Рокко Риоса Ново. К 51-й минуте хозяева уже вышли вперёд усилиями уругвайского форварда Луиса Суареса. В его активе дубль. На 67-й минуте команде из Чикаго удалось сравнять счёт усилиями южноафриканского форварда Пусо Дитеджана. Победный мяч был забит вышедшим на замену американским игроком цапель Престоном Плэмбеком.

Аргентинский форвард Лионель Месси участия в матче не принимал. Польский нападающий Роберт Левандовски, новичок «Файр», сыграл 63 минуты и не отметился результативными действиями.

«Интер Майами» продлил победную серию в МЛС до пяти матчей. «Чикаго» прервал серию из трёх викторий. «Цапли» занимают второе место в Восточной конференции, имея в своём активе 34 очка после 16 матчей. Команда из Чикаго располагается на третьей строчке Востока (26 очков).

В следующем матче «Интер Майами» сыграет в гостях с «Клёб де Фут Монреаль», а «Чикаго» встретится на выезде с «Нью-Йорк Сити». Обе встречи пройдут 26 июля.

Календарь МЛС-2026
Турнирная таблица МЛС-2026
Материалы по теме
Гришин назвал символическую сборную ЧМ-2026. В ней нет Мбаппе и всего два испанца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android