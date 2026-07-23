«Интер Майами» одолел «Чикаго» в дебютной игре Левандовского в МЛС. У Суареса — дубль

В ночь с 22 на 23 июля в американском Майами на поле «Ну Стэдиум» «Интер Майами» принимал «Чикаго Файр» в матче МЛС сезона-2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 18-й минуте счёт в матче открыли гости. Мяч засчитан как автогол аргентинского вратаря команды из Флориды Рокко Риоса Ново. К 51-й минуте хозяева уже вышли вперёд усилиями уругвайского форварда Луиса Суареса. В его активе дубль. На 67-й минуте команде из Чикаго удалось сравнять счёт усилиями южноафриканского форварда Пусо Дитеджана. Победный мяч был забит вышедшим на замену американским игроком цапель Престоном Плэмбеком.

Аргентинский форвард Лионель Месси участия в матче не принимал. Польский нападающий Роберт Левандовски, новичок «Файр», сыграл 63 минуты и не отметился результативными действиями.

«Интер Майами» продлил победную серию в МЛС до пяти матчей. «Чикаго» прервал серию из трёх викторий. «Цапли» занимают второе место в Восточной конференции, имея в своём активе 34 очка после 16 матчей. Команда из Чикаго располагается на третьей строчке Востока (26 очков).

В следующем матче «Интер Майами» сыграет в гостях с «Клёб де Фут Монреаль», а «Чикаго» встретится на выезде с «Нью-Йорк Сити». Обе встречи пройдут 26 июля.