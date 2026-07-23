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Роналдо и Роберто Карлос покупают клуб из Бразилии. Экс-защитник назвал цель сделки

Роналдо и Роберто Карлос покупают клуб из Бразилии. Экс-защитник назвал цель сделки
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Чемпионы мира в составе сборной Бразилии Роналдо и Роберто Карлос планируют приобрести бразильский клуб «Интернасьонал Лимейра», который выступает в третьем дивизионе чемпионата Бразилии.

«Роналдо, я, Энрико и ещё два наших партнёра покупаем «Интернасьонал Лимейра». Я намерен лучше познакомиться с клубами провинции, чтобы помогать им в поиске спонсоров и в возрождении регионального футбола до уровня, каким он был в наше время», — приводит слова Карлоса Marca.

53-летний Роберто Карлос — чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии и двукратный обладатель Кубка Америки. В клубной карьере он трижды выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом», четырежды становился чемпионом Испании и завоевал ряд других трофеев. 49-летний Роналдо — двукратный чемпион мира и двукратный обладатель «Золотого мяча». С 2018 по 2025 год он владел контрольным пакетом акций испанского «Вальядолида».

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