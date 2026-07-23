Черданцев отреагировал на новость, что трансляция финала ЧМ установила рекорд на ТВ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев опубликовал пост с реакцией на новость, что трансляция финала чемпионата мира 2026 года установила рекорд на телевидении. Данную информацию подтвердил генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров.

«ЧМ-26 — это турнирище. Трансляция финала, как доложил Жаров, установила рекорд на спортивном ТВ. Не удивительно, такой мундиаль», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в финале мирового первенства сборная Испании переиграла в дополнительное время Аргентину с минимальным счётом 1:0. Таким образом, Аргентина сложила с себя полномочия чемпиона мира, став серебряным призёром, а Испания во второй раз в истории достигла титула на престижнейшем соревновании сборных.