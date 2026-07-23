15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черданцев отреагировал на новость, что трансляция финала ЧМ установила рекорд на ТВ

Черданцев отреагировал на новость, что трансляция финала ЧМ установила рекорд на ТВ
Комментарии

Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев опубликовал пост с реакцией на новость, что трансляция финала чемпионата мира 2026 года установила рекорд на телевидении. Данную информацию подтвердил генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров.

«ЧМ-26 — это турнирище. Трансляция финала, как доложил Жаров, установила рекорд на спортивном ТВ. Не удивительно, такой мундиаль», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в финале мирового первенства сборная Испании переиграла в дополнительное время Аргентину с минимальным счётом 1:0. Таким образом, Аргентина сложила с себя полномочия чемпиона мира, став серебряным призёром, а Испания во второй раз в истории достигла титула на престижнейшем соревновании сборных.

Материалы по теме
Роналдо и Роберто Карлос покупают клуб из Бразилии. Экс-защитник назвал цель сделки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android