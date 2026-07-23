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Шарлотт — Атланта Юнайтед, результат матча 23 июля 2026, счет 2:2, МЛС, Алексей Миранчук

«Атланта» отыгралась с 0:2 в матче с «Шарлотт» в МЛС. Миранчук — без голов и ассистов
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В ночь с 22 на 23 июля «Шарлотт» принимал «Атланту Юнайтед» в 17-м туре МЛС сезона-2026. Встреча прошла на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, США) и закончилась мирным исходом — 2:2.

США — Major League Soccer . МЛС
23 июля 2026, четверг. 03:15 МСК
Шарлотт
Шарлотт
Окончен
2 : 2
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Варгас – 16'     2:0 Абада – 45'     2:1 Баэс – 57'     2:2 Альмирон – 76'    

Счёт в матче на 16-й минуте игры открыл колумбийский нападающий хозяев Кервин Варгас. На 45-й минуте израильский полузащитник Лиэль Абада удвоил преимущество «Шарлотт».

После перерыва превосходство хозяев в два мяча было нивелировано — «Атланта Юнайтед» за 20 минут смогла совершить камбэк: на 57-й минуте отличился аргентинский защитник Элиас Баэс, а на 77-й счёт сравнял парагвайский нападающий Мигель Альмирон. Российский полузащитник команды Алексей Миранчук в этом матче запомнился только жёлтой карточкой.

В следующем матче «Шарлотт» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Ред Буллс», а «Атланта Юнайтед» встретится на выезде с «Нью-Инглэнд Революшн». Обе встречи пройдут 26 июля.

Календарь МЛС-2026
Турнирная таблица МЛС-2026
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