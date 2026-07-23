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Президент «Барселоны» не смог ответить на вопрос о возможном уходе Феррана Торреса

Президент «Барселоны» не смог ответить на вопрос о возможном уходе Феррана Торреса
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ушёл от ответа на вопрос о будущем форварда каталонцев Феррана Торреса.

«Будущее Феррана? Мы здесь, чтобы встретиться с Жорже Мендешем, агентом Адейеми», — приводит слова Лапорты журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Ферран Торрес может перейти в «ПСЖ». Также в услугах игрока заинтересован мадридский «Реал».

Действующее соглашение Торреса с «Барселоной» рассчитано до июня 2027 года. В минувшем сезоне Торрес принял участие в 49 матчах во всех турнирах за клуб, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. На ЧМ-2026 Торрес принял участие в восьми матчах, забил один гол и отметился ассистом.

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