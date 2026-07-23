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«Без денег был бы обычным мигрантом». В сети появились слова девушки Ямаля в адрес вингера

«Без денег был бы обычным мигрантом». В сети появились слова девушки Ямаля в адрес вингера
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В соцсетях появились старые ролики испанской модели Инес Гарсиа — девушки нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. В этих видео, записанных до их знакомства, она критиковала футболиста и сравнивала его с другими игроками.

Девушка заявила, что без денег Ямаль был бы «обычным мигрантом», а на вопрос «Ямаль или Мбаппе?» ответила: «Беллингем».

«Если бы у него не было славы и денег, Ники Николь (бывшая спутница Ямаля. — Прим. «Чемпионата») даже не обратила бы на него внимания. Если вернулись бы назад и он остался бы обычным мигрантом без денег, заметила бы она его? Честно говоря, и я, будь на её месте, не выбрала бы его!» — приводит слова Гарсии The Times of India.

Инес Гарсия записала эти ролики задолго до знакомства с испанцем, но фанаты нашли их только сейчас. Отмечается, что до знакомства с Ямалем Гарсия пять лет встречалась с другим мужчиной. Она прекратила эти отношения через две недели после того, как Ламин впервые проявил к ней интерес.

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