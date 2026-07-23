Российский вратарь Керимов объяснил, как его позвали тренироваться со сборной США

Российский вратарь команды «Динамо» из Хьюстона Роман Керимов рассказал, как его позвали тренироваться со сборной США.

– Год назад как раз в Хьюстоне проходил финал Кубка КОНКАКАФ. Тогда сборная США проводила три занятия на нашей базе перед заключительным матчем. У меня была тренировка в «Динамо» Хьюстон 2. Ко мне подошёл наш тренер и сказал, что сборная США хочет, чтобы я остался и ещё с ней позанимался, потому что им требовался вратарь.

– Волновался?

– Да, было немного. Абсолютно неожиданно получилось, — сказал Роман Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.