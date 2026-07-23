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Спортинг Канзас-Сити — Миннесота Юнайтед, результат матча 23 июля 2026, счёт 2:1, МЛС, Магомед-Шапи Сулейманов

«Спортинг Канзас-Сити» обыграл «Миннесоту». Шапи во второй раз подряд остался в запасе
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Утром 23 июля в американском Канзас-Сити на поле «Чилдренс Мёрси Парк» «Спортинг Канзас-Сити» принимал «Миннесота Юнайтед» в матче МЛС сезона-2026. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

США — Major League Soccer . МЛС
23 июля 2026, четверг. 03:30 МСК
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
Окончен
2 : 1
Миннесота Юнайтед
Сент-Пол
1:0 Йовелич – 28'     2:0 Гарсия – 54'     2:1 Padelford – 75'    

В составе победителей голами отличились сербский форвард Деян Йовелич и испанский полузащитник Мануэль Гарсия. Единственный мяч в составе гостей забил американский защитник Дэвид Паделфорд.

Российский вингер Магомед-Шапи Сулейманов во второй встрече подряд остался в запасе (впервые в сезоне).

«Спортинг» занимают последнее (15-е) место в Западной конференции, имея в своём активе 14 очков после 16 матчей. Команда из Сент-Пола располагается на восьмой строчке Запада (22 очка).

В следующем матче «Канзас-Сити» сыграет в гостях с «Лос-Анджелесом», а «Миннесота» встретится дома с «Ванкувер Уайткэпс». Обе встречи пройдут 26 июля.

Календарь МЛС-2026
Турнирная таблица МЛС-2026
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