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Российский вратарь Керимов рассказал о знакомстве с тренером сборной США Почеттино

Российский вратарь Керимов рассказал о знакомстве с тренером сборной США Почеттино
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Российский вратарь «Динамо» из Хьюстона Роман Керимов рассказал о знакомстве с тренером сборной США Маурисио Почеттино.

– Какое впечатление оставил Почеттино?
– Приятный. Познакомился со мной: пожал руку, спросил, как дела, уточнил, как меня зовут, откуда я и сколько мне лет. Потом спросил, готов ли я к тренировке. Со мной пообщались и оба тренера вратарей сборной. Несмотря на волнение, занятие провёл хорошо, как мне показалось. У нас сначала была, как и обычно, вратарская тренировка. Затем в тактических заданиях я особо не участвовал. Присоединился уже на отработке угловых и штрафных. В конце мне просто ребята били по воротам. Помню, нормальный денёк выдался тогда. А вообще спасибо папе, который болеет за ЦСКА и передал мне любовь к футболу. Без помощи родителей ничего этого не было бы, — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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