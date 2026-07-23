Российский вратарь в США ответил, за какую сборную хотел бы играть

Российский вратарь «Динамо» из Хьюстона Роман Керимов рассказал, за какую сборную хотел бы играть.

– У тебя есть азербайджанские корни, российский паспорт и сейчас ты живёшь в США. За какую сборную хотел бы играть?

– В первую очередь — за российскую. Хотя ещё важно, кто позовёт.

– Пока из сборных на тебя не выходили?

– Слышал, что был интерес от юношеской сборной США, но поскольку у меня сейчас нет гражданства, меня не могли позвать.

– Откуда информация, что тобой интересовались?

– Тренеры «Динамо» Хьюстон сказали. Хотели позвать в тренировочный лагерь, но просто не могли, — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.