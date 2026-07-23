Российский вратарь Керимов рассказал о неприятном случае с бездомным после переезда в США

Российский вратарь «Динамо» из Хьюстона Роман Керимов рассказал о неприятном случае с бездомным после переезда в США.

– Мне было 14 лет. Поначалу казалось страшно, если честно. В России остались папа, бабушки, дедушки и друзья. Переехал в США с мамой, отчимом и братом. Я не понимал, какой тут вообще уровень футбола и куда могу попасть. Хотя, конечно, взял с собой в Лос-Анджелес бутсы и перчатки.

– Почему выбрали этот город?

– Мама всегда хотела именно в Лос-Анджелес.

– Какие были первые впечатления от нового места?

– Сразу же случилась одна история. Я пошёл за молоком в магазин, который в двух минутах от дома. Когда возвращался, на дороге лежал бездомный. Видимо, я на него слишком долго смотрел. Он разозлился и погнался за мной, а я перепуганный убежал домой. Наверное, неделю на улицу не выходил. Потом ещё боялся идти по той дороге, но больше этого мужика не видел, — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.