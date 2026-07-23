Маттеус рассказал, чего не хватило сборной Аргентины в финале ЧМ-2026

Экс‑футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением, чего не хватило сборной Аргентины в финале ЧМ-2026.

Команда Лионеля Скалони потерпела поражение от Испании со счётом 0:1, ни разу не пробив в створ за 120 минут.

«Вообще-то я фанат аргентинского футбола, но то, что показали южноамериканцы в финале чемпионата мира, не имело ничего общего с футболом. Испания хотела играть, Аргентина – нет. Им не хватало смелости, и они позволили себе устроить сцены, которые нам не нужны на футбольном поле. Они показали себя людьми, которые не умеют проигрывать, и не выстроили чемпионский коридор для испанцев, что меня очень огорчило. Я понимаю ваше разочарование, но это вопрос уважения к команде, которая заслуженно стала чемпионами мира», — приводит слова Маттеуса Sky Sport.

Сборная Аргентины не смогла защитить чемпионский титул, завоеванный в Катаре в 2022 году.