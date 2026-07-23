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Маттеус рассказал, чего не хватило сборной Аргентины в финале ЧМ-2026

Маттеус рассказал, чего не хватило сборной Аргентины в финале ЧМ-2026
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Экс‑футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением, чего не хватило сборной Аргентины в финале ЧМ-2026.

Команда Лионеля Скалони потерпела поражение от Испании со счётом 0:1, ни разу не пробив в створ за 120 минут.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Вообще-то я фанат аргентинского футбола, но то, что показали южноамериканцы в финале чемпионата мира, не имело ничего общего с футболом. Испания хотела играть, Аргентина – нет. Им не хватало смелости, и они позволили себе устроить сцены, которые нам не нужны на футбольном поле. Они показали себя людьми, которые не умеют проигрывать, и не выстроили чемпионский коридор для испанцев, что меня очень огорчило. Я понимаю ваше разочарование, но это вопрос уважения к команде, которая заслуженно стала чемпионами мира», — приводит слова Маттеуса Sky Sport.

Сборная Аргентины не смогла защитить чемпионский титул, завоеванный в Катаре в 2022 году.

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