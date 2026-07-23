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Автобус с аргентинскими фанатами был расстрелян в Уругвае — TyC Sports

Автобус с аргентинскими фанатами был расстрелян в Уругвае — TyC Sports
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Автобус с болельщиками аргентинского футбольного клуба «Тигре» обстреляли после выездного матча Южноамериканского кубка с уругвайским «Насьоналем». Об этом сообщает TyC Sports.

Первый матч 1/16 финала в Монтевидео завершился победой «Тигре» — 3:0. Автобус покинул Монтевидео ночью. По транспортному средству было произведено несколько выстрелов. По данным источника, один болельщик получил ранение. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельными повреждениями обеих рук. После выписки клуб организовал его доставку в Буэнос‑Айрес.

«Тигре» прокомментировал произошедшее на своей странице в соцсетях: «Наша организация категорически осуждает любые проявления насилия. Футбол должен быть праздником. Ни при каких обстоятельствах мы не должны мириться с тем, что безопасность наших людей подвергается риску».

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