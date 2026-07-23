«Роналду лучше». Рой Кин — на вопрос о том, можно ли ставить Месси выше Пеле и Марадоны

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин вместе с экс-нападающим «Арсенала» Ианом Райтом и бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллом обсудили место Лионеля Месси в истории футбола.

Невилл: Можем ли мы теперь ставить Месси выше Пеле и Марадоны? Можно уже начать это делать после всего, что произошло?

Кин: Да, но до Роналду он всё ещё не дотягивает.

Невилл: Думаю, мы пока не готовы возвести его на этот пьедестал.

Вышеприведённый диалог состоялся в рамках шоу The Overlap. Рой Кин рассмеялся после своей реплики.

На завершившемся чемпионате мира Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

По ходу мирового первенства Лионель первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на престижнейших турнирах сборных, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования.