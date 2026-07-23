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Аргентина подаст иск в суд против тех, кто оклеветал игроков сборной во время ЧМ-2026

Аргентина подаст иск в суд против тех, кто оклеветал игроков сборной во время ЧМ-2026
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Ассоциация футбола Аргентины (АФА) рассматривает возможность масштабного судебного иска против тех, кто руководил дезинформационной кампанией, направленной против игроков во время чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Footmercato со ссылкой на La Nacion.

По информации источника, потенциальный иск о клевете будет сосредоточен на ложных критических утверждениях, сфабрикованных или непроверенных изображениях и безосновательных обвинениях. Отмечается, что АФА предпримет решительные действия, нацелившись не только на крупные СМИ и влиятельные аккаунты в социальных сетях, но и, в более широком смысле, на всех, кто способствовал распространению кампании, независимо от размера их аудитории.

Напомним, на мировом первенстве 2026 года Аргентина дошла до финала, где уступила Испании (0:1).

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