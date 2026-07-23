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23 июля главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, трансферы, Лига чемпионов

Заявление AFA о задержании президента, Торрес готов покинуть «Барселону». Главное к утру
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AFA выступила с заявлением на фоне информации о задержании в США президента организации Клаудио Тапиа, нападающий «Барселоны» Ферран Торрес готов покинуть «Барселону», Килиан Мбаппе сообщил Флорентино Пересу, что убедил форварда «Баварии» Майкла Олисе перейти в «Реал». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. AFA выступила с заявлением на фоне информации о задержании в США президента организации.
  2. El Desmarque: Ферран Торрес готов покинуть «Барселону» — его привлекает вариант с «ПСЖ».
  3. Мбаппе сообщил Флорентино Пересу, что убедил Олисе перейти в «Реал» — Bild.
  4. «Интер Майами» одолел «Чикаго» в дебютной игре Левандовского в МЛС. У Суареса — дубль.
  5. «Зенит» ведёт переговоры о переходе полузащитника сборной Колумбии за € 20 млн — источник.
  6. «Зенит» ведёт переговоры о продаже или обмене Луиса ЭнрикеПабло Оливейра.
  7. «Атлетико Минейро» отклонил предложение ЦСКА по трансферу полузащитника — RTI Esporte.
  8. Родри перенесёт операцию на позвоночнике. Испанца хотел подписать «Реал» — The Athletic.
  9. «Челси» ведёт переговоры о трансфере защитника сборной Франции — Романо.
  10. «Аль-Хиляль» начал переговоры о трансфере топ-форварда «ПСЖ» — Тавольери.
  11. Потенциальные совладельцы «Ливерпуля» хотят подписать Винисиуса и Олисе — indykaila News.
  12. Лига чемпионов, второй квалификационный раунд: результаты матчей на 22 июля.
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