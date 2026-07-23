Заявление AFA о задержании президента, Торрес готов покинуть «Барселону». Главное к утру

AFA выступила с заявлением на фоне информации о задержании в США президента организации Клаудио Тапиа, нападающий «Барселоны» Ферран Торрес готов покинуть «Барселону», Килиан Мбаппе сообщил Флорентино Пересу, что убедил форварда «Баварии» Майкла Олисе перейти в «Реал». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».