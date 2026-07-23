Daily Express сообщил подробности о будущем капитана «МЮ» Бруну Фернандеша в футболе

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш согласился связать своё будущее с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Express.

По данным источника, 31‑летний полузащитник подтвердит своё решение остаться на «Олд Траффорд» до конца этого месяца. Отмечается, что Фернандеш сейчас находится в летнем отпуске после участия в чемпионате мира 2026 года и должен вернуться к предсезонным тренировкам на следующей неделе. Утверждается, что переговоры между его представителями и руководством клуба о новом улучшенном контракте продолжаются.

Хотя соглашение ещё не подписано, известно, что Фернандеш принял решение остаться в «Юнайтед».

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. Его контракт действует до 30 июня 2027 года. В сезоне‑2025/2026 в 37 матчах на клубном уровне он забил девять голов и отдал 22 результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 35 млн.