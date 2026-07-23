«Орландо» разгромил в гостях «Сан-Хосе». Гризманн забил в дебютном матче в МЛС

Утром 23 июля в американском Сан-Хосе на поле «ПэйПал Парк» «Сан-Хосе Эртквейкс» принимал «Орландо Сити» в матче МЛС сезона-2026. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе победителей голами отличились словацкий защитник Давид Брекало, колумбийский полузащитник Иван Ангуло, парагвайский хавбек Брайан Охеда и французский форвард Антуан Гризманн, для которого эта встреча стала дебютной в МЛС.

«Спортинг» занимают последнее (10-е) место в Восточной конференции, в активе клуба 17 очков после 16 матчей. Команда из Сан-Хосе располагается на второй строчке Запада (32 очка). В следующем матче «Сан-Хосе» сыграет на своём поле с «Лос-Анджелес Гэлакси», а «Орландо» встретится дома с «Нэшвиллом». Обе встречи пройдут 26 июля.