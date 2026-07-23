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Сан-Хосе Эртквейкс — Орландо Сити, результат матча 23 июля 2026, счёт 0:4, МЛС, Антуан Гризманн

«Орландо» разгромил в гостях «Сан-Хосе». Гризманн забил в дебютном матче в МЛС
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Утром 23 июля в американском Сан-Хосе на поле «ПэйПал Парк» «Сан-Хосе Эртквейкс» принимал «Орландо Сити» в матче МЛС сезона-2026. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

США — Major League Soccer . МЛС
23 июля 2026, четверг. 05:30 МСК
Сан-Хосе Эртквейкс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 4
Орландо Сити
Орландо
0:1 Брекало – 7'     0:2 Ангуло – 29'     0:3 Гризманн – 48'     0:4 Охеда – 73'    

В составе победителей голами отличились словацкий защитник Давид Брекало, колумбийский полузащитник Иван Ангуло, парагвайский хавбек Брайан Охеда и французский форвард Антуан Гризманн, для которого эта встреча стала дебютной в МЛС.

«Спортинг» занимают последнее (10-е) место в Восточной конференции, в активе клуба 17 очков после 16 матчей. Команда из Сан-Хосе располагается на второй строчке Запада (32 очка). В следующем матче «Сан-Хосе» сыграет на своём поле с «Лос-Анджелес Гэлакси», а «Орландо» встретится дома с «Нэшвиллом». Обе встречи пройдут 26 июля.

Календарь МЛС-2026
Турнирная таблица МЛС-2026
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