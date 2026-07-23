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Валентин Барко переходит в «Челси» — Фабрицио Романо

Валентин Барко переходит в «Челси» — Фабрицио Романо
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Полузащитник сборной Аргентины Валентин Барко перейдёт из «Страсбура» в «Челси», об этом сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время он будет официально представлен в качестве игрока лондонского клуба — переход 22-летнего аргентинца полностью согласован.

Отмечается, что соглашение было достигнуто ещё в мае, так как «Челси» и «Страсбур» являются клубами-партнёрами.

Примечательно, что ранее Барко уже играл в Англии за «Брайтон», из которого и перешёл в «Страсбур» летом 2025 года.

В сезоне-2025/2026 Барко сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил три гола и оформил девять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Барко в € 40 млн.

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