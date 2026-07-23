«Он не лучший даже в Западном Лондоне». Пирс Морган — о «Челси»

Британский телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган отреагировал на слова полузащитника Моргана Роджерса, назвавшего «Челси» крупнейшим клубом Лондона.

«🤣🤣🤣 Это не самый большой клуб даже в Западном Лондоне… «Брентфорд» финишировал выше в прошлом сезоне АПЛ», — написал Морган в соцсети.

О трансфере футболиста из «Астон Виллы» было объявлено позавчера, 21 июля.

Ранее сообщалось, что сумма перехода Роджерса составит £ 117 млн (€ 137 млн). По информации Transfermarkt, это самое дорогое приобретение в истории лондонского клуба. Предыдущий рекорд был зафиксирован при переходе полузащитника Энцо Фернандеса за € 121 млн. Кроме того, Роджерс стал самым дорогим англичанином в истории.