«Арсенал» сделал запрос по трансферу главной атакующей цели «ПСЖ» — Джейкобс

«Арсенал» заинтересовался вингером «РБ Лейпциг» Яном Диомандом. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X.

По информации источника, на данном этапе между клубом и игроком ничего серьёзного нет, только предварительный запрос о доступности игрока. Отмечается, что «ПСЖ» продолжает работать над сделкой, в то время как «Лейпциг» надеется, что Диоманд подпишет новый контракт и останется как минимум на ещё один сезон.

Утверждается, что Диоманд ясно дал понять, что предпочитает «ПСЖ» (условия пятилетнего контракта уже согласованы), а также знает, что будет играть у Луиса Энрике на позиции правого вингера.

Диоманд выступает за немецкий клуб с июля 2025 года, его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2030 года. В сезоне-2025/2026 вингер провёл 36 матчей за «Лейпциг», забив 13 мячей и отдав девять голевых передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 90 млн.