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L'Équipe раскрыл сумму потенциального трансфера Родри в «Реал»

L'Équipe раскрыл сумму потенциального трансфера Родри в «Реал»
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Опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри может перебраться в мадридский «Реал» за € 60 млн. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, «сливочные» видят в испанце замену завершившему год назад карьеру немцу Тони Кроосу и готовы заплатить за переход 30-летнего хавбека сумму выше рыночной, несмотря на то, что у игрока остался год по контракту с «горожанами».

Отмечается, что сам игрок не скрывает желания вернуться в Мадрид (ранее играл в «Атлетико»). Альтернативой Родри мадридский гранд видит Энцо Фернандеса из «Челси».

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами, а также выиграл чемпионат мира по футболу — 2026, став лучшим игроком турнира. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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