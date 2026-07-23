Петиция с требованием отстранить Аргентину от ЧМ чуть не побила мировой рекорд Гиннесса

Петиция с призывом отстранить сборную Аргентины от участия в чемпионате мира 2026 года получила 23 316 108 подписей. Об этом сообщает Yahoo Canada Sports.

По информации источника, инициатива почти достигла показателя из Книги рекордов Гиннесса, уступив ему чуть более миллиона голосов. Исторический максимум принадлежит кампании Jubilee 2000: в 1997 году за списание долгов беднейших государств проголосовали 24 319 181 человек.

Напомним, инициаторы документа обвинили Международную федерацию футбола (ФИФА) и судейский корпус в «предвзятости в пользу нападающего Лионеля Месси и сборной Аргентины». За менее чем семь дней под обращением поставили подписи граждане 170 государств. Сбор был прекращён после финального матча ЧМ-2026, завершившегося победой Испании над Аргентиной со счётом 1:0.