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«Интер Майами» пропустил комичный автогол в МЛС. Клуб Бекхэма интересовался Возиньей

«Интер Майами» пропустил комичный автогол в МЛС. Клуб Бекхэма интересовался Возиньей
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Аргентинский голкипер «Интер Майами» Рокко Риос Ново пропустил комичный мяч на 18-й минуте встречи МЛС сезона-2026 с «Чикаго Файр» (3:2), за который дебютировал польский форвард Роберт Левандовски.

США — Major League Soccer . МЛС
23 июля 2026, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 2
Чикаго Файр
Чикаго
0:1 Риос Ново – 18'     1:1 Суарес – 27'     2:1 Суарес – 51'     2:2 Dithejane – 67'     3:2 Plambeck – 87'    

Защитник «цапель» Йен Фрэй сделал пас назад вратарю Ново, который махнул мимо мяча, переправив его в свои ворота. Автором автогола стал голкипер коллектива из Флориды. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео забитого мяча. Ролик можно посмотреть в нашем телеграм-канале или в сообществе VK.

Напомним, ранее сообщалось, что «Интер Майами» проявляет интерес к голкиперу сборной Кабо-Верде Жозимару Жозе Эворе Диашу, более известному как Возинья. Футболист сборной Кабо-Верде провёл на ЧМ‑2026 четыре матча, из них дважды сыграл «на ноль». Его контракт с португальским «Шавишем», выступающим во втором дивизионе, истёк этим летом.

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