«Интер Майами» пропустил комичный автогол в МЛС. Клуб Бекхэма интересовался Возиньей

Аргентинский голкипер «Интер Майами» Рокко Риос Ново пропустил комичный мяч на 18-й минуте встречи МЛС сезона-2026 с «Чикаго Файр» (3:2), за который дебютировал польский форвард Роберт Левандовски.
Защитник «цапель» Йен Фрэй сделал пас назад вратарю Ново, который махнул мимо мяча, переправив его в свои ворота. Автором автогола стал голкипер коллектива из Флориды. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео забитого мяча. Ролик можно посмотреть в нашем телеграм-канале или в сообществе VK.
Напомним, ранее сообщалось, что «Интер Майами» проявляет интерес к голкиперу сборной Кабо-Верде Жозимару Жозе Эворе Диашу, более известному как Возинья. Футболист сборной Кабо-Верде провёл на ЧМ‑2026 четыре матча, из них дважды сыграл «на ноль». Его контракт с португальским «Шавишем», выступающим во втором дивизионе, истёк этим летом.
- 23 июля 2026
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