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«Барселона» намерена подписать Дарвина Нуньеса из «Аль-Хиляля» — MD

«Барселона» намерена подписать Дарвина Нуньеса из «Аль-Хиляля» — MD
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Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Уругвая Дарвин Нуньес может перейти в «Барселону». Об этом информирует испанское издание Mundo Depotivo.

По данным источника, Нуньес — вариант для «Барселоны», если каталонцам не удастся подписать Хулиана Альвареса из «Атлетико». Отмечается, что сам уругваец и его окружение внимательно следят за поисками нападающего сине-гранатовыми и считают, что Дарвин может перейти в «Барселону» за относительно небольшие деньги.

В сезоне-2025/2026 27-летний нападающий провёл за «Аль-Хиляль» 24 матча, отметившись девятью голами и пятью результативными передачами. Напомним, летом прошлого года саудовский клуб выкупил Нуньеса у «Ливерпуля» за € 53 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 20 млн. Контракт с саудовским грандом рассчитан до лета 2028 года.

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