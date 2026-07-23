Родри отклонил предложение «Манчестер Сити» и согласовал контракт с «Реалом» — Скира

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри отклонил предложение клуба о продлении контракта. Футболист согласовал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Между Родри и мадридским «Реалом» достигнуто принципиальное соглашение о контракте до 2030 года, и клуб готов начать переговоры, чтобы попытаться подписать его из «Манчестер Сити». «Манчестер Сити» хотел бы оставить его в команде и предложил продление контракта, но полузащитник отказался», — написал Скира.

В сезоне-2025/2026 английской Премьер-лиги 30-летний Родри провёл 21 матч, в которых забил один мяч. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов.