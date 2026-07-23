Расписание матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 23 июля

Сегодня, 23 июля, пройдут матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы на 23 июля (время московское):
19:00. «Карабах» (Азербайджан) – ЦСКА С (Болгария);
20:00. «Динамо» К (Украина) – ПАОК (Греция);
20:00. «Шериф» (Молдавия) – «Маккаби» Т-А (Израиль);
20:00. «Хаммарбю» (Швеция) – «Андерлехт» (Бельгия);
20:00. «Тромсё» (Норвегия) – «Градец-Кралове» (Чехия);
21:00. «Санкт-Галлен» (Швейцария) – «Бенфика» (Португалия);
21:00. «Твенте» (Нидерланды) – «Ференцварош» (Венгрия);
21:00. «Бешикташ» (Турция) – «Мидтьюлланн» (Дания);
22:00. «Хайдук» (Хорватия) – «Пафос» (Кипр).