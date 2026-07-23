Тимур Гурцкая: у «Спартака» есть два футболиста, которые могут тащить команду

Футбольный эксперт Тимур Гурцкая оценил перспективы московского «Спартака» в грядущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. По итогам прошлой кампании красно-белые стали четвёртыми в РПЛ и выиграли Фонбет Кубок России.

«У «Спартака» на сезон неплохие перспективы. Если «Спартак» сохранит вот эту жажду… У них есть два игрока очень высокого уровня, которые могут эту команду тащить. Ну, два с половиной всё-таки, потому что, как по мне, Жедсон [Фернандеш] не до конца раскрытая фигура на этой позиции. Не его позиция. Но Барко и Солари выглядят очень хорошо», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»