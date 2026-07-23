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«Ахмат» представил основной комплект игровой формы на новый сезон

«Ахмат» представил основной комплект игровой формы на новый сезон
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Грозненский «Ахмат» в телеграм-канале презентовал первый, домашний комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«ФК «Ахмат» впервые подготовил чёрно-зелёный комплект игровой формы. Автором эскиза стал заслуженный художник Чеченской Республики Рустам Яхиханов.

На форме изображены сторожевые башни, которые являются одним из ярчайших архитектурных и культурных символов нашего региона. Такое джерси переносит спортивный стиль в повседневный лайфстайл», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Ахмат»

«Ахмат» завершил сезон-2025/2026 чемпионата России на девятом месте. Команда набрала 37 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (68).

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