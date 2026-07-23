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Вратарь «Динамо» Хьюстон рассказал, чем отличаются тренировки в России и в США

Вратарь «Динамо» Хьюстон рассказал, чем отличаются тренировки в России и в США
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Российский вратарь «Динамо» из Хьюстона Роман Керимов рассказал, чем отличаются футбольные тренировки в США и России.

– В плане тренировок на юношеском уровне Россия и США сильно отличаются?
– В Москве мне говорили просто выбивать мяч вперёд на форварда, а в Хьюстоне требуют, чтобы разыгрывал низом. Многие клубы МЛС акцентируют на этом внимание.

– Тебе как бывшему полевому с этим проще?
– На самом деле, сначала возникли большие трудности. В «Родине» и «Сёрфе» особо не играл ногами. Тут, наверное, была самая большая сложность для меня. Благодарен тренерам, которые мне помогали. До сих пор становлюсь лучше в игре низом, — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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