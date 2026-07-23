«Ахмат» показал второй комплект игровой формы на сезон-2026/2027

Грозненский «Ахмат» в телеграм-канале представил второй, гостевой комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Второй комплект — от бренда JOGEL выполнен в наших традиционных бело-зелёных цветах с рисунком, напоминающим горные массивы Чеченской Республики. Это посвящение нашей природе, культурным традициям и флагу», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Ахмат»

«Ахмат» завершил сезон-2025/2026 чемпионата России на девятом месте. Команда набрала 37 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», заработавший 68 очков за аналогичное количество игр. В 1-м туре нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Ахмат» сыграет с московским «Локомотивом» 26 июля.