«Вы ждали этого несколько лет». «Ахмат» презентовал чёрную игровую форму

Грозненский «Ахмат» в телеграм-канале представил третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Знаем, вы ждали этого несколько лет. Наконец ваши просьбы услышаны! В новом сезоне «Ахмат» будет играть в стильной и брутальной чёрной форме.

Форма разработана брендом JOGEL и соответствует самым актуальным требованиям к спортивной экипировке высшего уровня. Но, пожалуй, ещё важнее, что от неё просто не оторвать глаз!» — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Ахмат»

«Ахмат» завершил сезон-2025/2026 чемпионата России на девятом месте. Команда набрала 37 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (68).