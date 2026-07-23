Российский вратарь Керимов рассказал, как начинал футбольную карьеру в США

Российский вратарь «Динамо» из Хьюстона Роман Керимов рассказал, как начинал футбольную карьеру в США.

– Как ты в США искал футбольную секцию?

– Было сложно. Мы не знали, какие вообще есть лиги и академии. Я побывал на просмотре в пяти командах, но они все были частными. Не очень сильные, но через них я дошёл до просмотра в «Лос-Анджелес Гэлакси». Там провёл около месяца, а потом мне сказали, что берут, но всё-таки не получилось остаться.

– Почему?

– У меня английский был так себе. Они переходили на онлайн-систему занятий в общеобразовательной школе, и по их словам я бы просто не потянул. Было обидно, но меня посоветовали в хорошую частную школу «Лос-Анджелес Сёрф».

– А какая вообще система лиг в США?

– Есть юношеская лига MLS Next – около 250 команд. На этом уровне они разбиты на множество конференций. Там в том числе 30 юношеских команд от клубов МЛС, у которых действительно большие академии. Остальное – маленькие частные школы. Одной из таких был «Сёрф».

– Сколько ты там провёл?

– Один сезон. Был основным и отыграл около 25 матчей. В том числе встречались с «Гэлакси» и ФК «Лос-Анджелес». Понимал, что могу быть выше по уровню. Всё-таки меня готовы были брать в «Гэлакси». И после одного сезона меня позвало «Динамо» Хьюстон, — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.