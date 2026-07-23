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Аршавин назвал свой любимый финал в истории чемпионатов мира

Аршавин назвал свой любимый финал в истории чемпионатов мира
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала», «Кубани» и «Кайрата» Андрей Аршавин ответил на вопрос, какой финал чемпионата мира является его самым любимым и запоминающимся. В финале ЧМ-2026 Испания обыграла Аргентину — 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

— Ваш любимый финал в истории чемпионатов мира?
— Да нет такого.

— Ну который запомнился больше всего?
— Который я в пионерском лагере смотрел. Италия — Германия… Или Бразилия — Германия. Когда Бреме с пенальти забил. 1:0. 1990-й (в финале ЧМ-1990 играли сборные ФРГ и Аргентины, победила немецкая команда со счётом 1:0. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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