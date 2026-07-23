Орлов объяснил, чем Месси лучше Марадоны

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о легендарном аргентинском нападающем Лионеле Месси. Накануне Месси дошёл до финала ЧМ-2026 в составе сборной Аргентины, но в итоге завоевал лишь серебряные медали.

«Месси — великий футболист. Ну, великий! Вот Пеле, Марадона и Месси — они три великих футболиста. Месси в одиночку спасал Аргентину. Вот даже с англичанами был момент, он из-под троих соперников выкарабкивался. Лионель — боец и командный игрок. Вот что Месси отличает от Марадоны — Диего всё-таки был хулиганистым мужиком. И рукой забил, и бил по ногам защитников. На Месси тоже много фолят, но посмотрите на его реакцию — цивилизованный человек. Он действует в рамках правил. Месси — человек fair play. Всё лучшее джентльменское, что существует, оно собрано в Месси», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».