15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Глебов рассказал, что написал Дмитрию Игдисамову после назначения в ЦСКА

Кирилл Глебов рассказал, что написал Дмитрию Игдисамову после назначения в ЦСКА
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о своей реакции на назначение Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера клуба.

— Первая реакция, когда понял, что утверждение Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА — это не просто слухи, а свершившийся факт?
— Написал Дмитрию Игоревичу, поздравил. Сказал, надеюсь, что у нас и дальше будет такая совместная плодотворная работа. Конечно, я обрадовался, потому что отлично знаю его как тренера, а он хорошо знает меня, мои лучшие качества. Надеюсь, что с ним у меня получится ещё больше реализовать свой потенциал, — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Разбор календаря РПЛ. «Краснодару» и ЦСКА будет проще, чем остальным топам?
Разбор календаря РПЛ. «Краснодару» и ЦСКА будет проще, чем остальным топам?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android