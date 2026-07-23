«Хотели обмануть». Генич раскрыл, почему Алексей Батраков не перешёл в «ПСЖ»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове в контексте несостоявшегося перехода футболиста в «ПСЖ».

— Да мы все знаем, почему он не перешёл…

— Почему? Расскажи людям!

— А что тут рассказывать? Просто хотели обмануть ту сторону. А на самом деле… Не знаю, правда или нет, но говорят, что «Пари Сен-Жермен» просто держал его в шорт-листе.

— Что значит «обмануть другую сторону»?

— Ну, типа они хотели… Понимая, что у него будет стоять сумма отступных, они хотели получить больше.

— Жадность сгубила, хочешь сказать?

— Да. Ну, не то чтобы жадность… Смотри, у него отступные с 1 июля 20 млн, а они говорят за две недели: «Давайте мы вам за 30 отдадим?» Им говорят: «Зачем нам за 30, если мы через две недели за 20 возьмём?» Там говорят: «Хорошо, давайте через неделю за 25».

— Ну, хорошо. Наступило 1 июля. Он стоит 20 млн. Почему не покупают?

— А вот не понравилась, видимо, вот эта история. Я слышал, что его делами занимался чувак, который хотел на этом прилично нагреть. Он чуть перестарался, та сторона сказала, что мы так дела не ведём, поэтому до свидания, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».