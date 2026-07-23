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Российский вратарь объяснил, почему отказался от контракта и играет в клубе США бесплатно

Российский вратарь объяснил, почему отказался от контракта и играет в клубе США бесплатно
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Российский вратарь «Динамо» из Хьюстона Роман Керимов объяснил, почему отказался от контракта и играет в американской команде бесплатно, без зарплаты.

– Какая у тебя зарплата в «Динамо» Хьюстон?
– У меня её нет. В прошлом году мог подписать контракт с клубом — и тогда бы была, но не стал.

– Почему?
– Речь шла о второй команде «Динамо», а это не те условия. Тут ещё есть другой момент: я хочу играть в студенческой лиге, а туда не берут тех, у кого был контракт и зарплата в профессиональном клубе.

– Во второй команде ты получал бы в районе $ 35-40 тыс. в год. Это мало?
– По местным меркам не такие большие деньги, пускай даже мне помогают с жильём. Для России это была бы отличная зарплата. Я переводил в рубли и понимал, как было бы офигенно, но не для США, — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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