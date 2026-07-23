Игрок сборной России Сильянов: футболистов в последнюю очередь вернут на мировую арену

Защитник московского «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов высказался о возможном возвращении национальной команды и российских клубов к международным турнирам.

«Мне кажется, нас [футболистов] в самую последнюю очередь вернут на международную арену. Даже не могу представить, когда это будет. С футболом сложнее всего.

Если вернут, меня устраивает вариант играть домашние матчи на нейтральной территории. Главное — играть. В России, конечно, было бы намного приятнее, но болельщики и в другую страну поедут. Например, в Сербию», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.