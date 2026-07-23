«Возможно, мы поверили, что готовы обыгрывать каждого 10:0». Глебов — о сезоне ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Глебов высказался о результатах команды во второй части сезона-2025/2026 чемпионата России. Армейцы финишировали на пятом месте.

— Есть объяснение, почему ЦСКА провалился после зимних сборов?

— Мы провели хорошую осень, хоть и от нас не ждали чего грандиозного, после этого вокруг стало много информационного шума. После победы ЦСКА в Зимнем кубке и хороших товарищеских матчей все подумали, что команда будет претендовать на чемпионство. Возможно, мы сами в это слишком поверили, что готовы, не напрягаясь, обыгрывать каждого соперника 10:0, стать чемпионами. Но сразу же после паузы в Грозном нас опустили на землю.

— То есть это вопрос психологии?

— Думаю, да. Футболисты же не могут отыграть 15 матчей хорошо, а остальные провалить. Всё равно какой-то класс есть, не было такого, что выпадал именно один игрок — выпадала команда. В отдельных матчах из 11 человек могли играть один-два. Если не играет вся команда, значит, есть какие-то посторонние моменты, в том числе и психологические, — приводит слова Глебова «Матч ТВ».