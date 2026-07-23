Орлов сравнил игру Месси, Роналду и Неймара на ЧМ-2026

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре на ЧМ-2026 легендарных нападающих — Лионеля Месси из сборной Аргентины, Криштиану Роналду из сборной Португалии и Неймара из сборной Бразилии.

«Роналду, пусть на меня не обижается, он тоже великий футболист, я к нему с симпатией отношусь за то, что он до 41 года держит форму, но на ЧМ-2026 он же играл, ожидая всё время мяч. А Месси боролся за этот мяч. Потому Роналду малую пользу сборной Португалии принёс, как и Неймар сборной Бразилии. Их взяли, да, они нужны для поддержания психологического состояния. Но по спортивным показателям они не были готовы играть, как, например, был готов играть Месси», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».